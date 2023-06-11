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11 июня, 00:28

Игрок ЦСКА Глебов рассказал, как совмещает сдачу ЕГЭ с игрой за клуб

Полузащитник ЦСКА, 17-летний Кирилл Глебов, рассказал, как сдавал ЕГЭ параллельно игре за армейцев. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Тренеры всё понимают. Я объясняю, что у меня экзамены. Дают спокойно один день. Я сдаю и прихожу на тренировку. Успеваю. Поэтому никак не сказывается", — пояснил футболист.

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Глебов признал, что ему сложно совмещать учёбу и игру в клубе. Однако он старается не думать об этом и хочет сконцентрироваться на футболе. Спортсмен уточнил, что уже сдал математику и русский язык.

Ранее Лайф сообщал, по итогам сезона наставник ЦСКА Владимир Федотов был признан лучшим тренером сезона 2022/2023 Российской премьер-лиги. Он вернул армейцев на пьедестал, финишировав вторым.

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pfc-cska.com

Юлия Коновалова
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