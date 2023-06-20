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20 июня, 19:38

Роналду стал первым в истории футболистом, сыгравшим 200 матчей за сборную

<p>Роналду проводит 200-й матч за сборную Португалии. Обложка © Twitter/<a href="https://twitter.com/selecaoportugal/status/1671239305803571200/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Portugal</a></p>

Роналду проводит 200-й матч за сборную Португалии. Обложка © Twitter/Portugal

Нападающий Криштиану Роналду стал первым футболистом, кто сыграл 200 матчей в национальной команде. Юбилейным для португальца стал матч с Исландией в квалификации Евро-2024.

Роналду принадлежит рекорд по количеству игр на уровне сборных. Перед началом встречи ему выдали сертификат Книги рекордов Гиннесса. Также ему принадлежит рекорд по голам за сборные — 122.

Фанат прорвался к Роналду во время матча, поднял его на руки и упал в ноги

Фанат прорвался к Роналду во время матча, поднял его на руки и упал в ноги

Ближайшим преследователем Роналду является Бадр Аль-Мутава из Кувейта, на счету которого 196 игр за национальную команду. При этом Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем достижения малазийца Сон Чин Анна (219 игр). Он провёл 24 игры, которые не учитываются официально.

Ранее Лайф рассказывал, что Португалия уверенно обыграла Боснию и Герцеговину в отборе на Евро-2024. В трёх сыгранных матчах команда одержала три победы и лидирует в группе J.

Артур Лапсаков
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