Роналду стал первым в истории футболистом, сыгравшим 200 матчей за сборную
Роналду проводит 200-й матч за сборную Португалии. Обложка © Twitter/Portugal
Нападающий Криштиану Роналду стал первым футболистом, кто сыграл 200 матчей в национальной команде. Юбилейным для португальца стал матч с Исландией в квалификации Евро-2024.
Роналду принадлежит рекорд по количеству игр на уровне сборных. Перед началом встречи ему выдали сертификат Книги рекордов Гиннесса. Также ему принадлежит рекорд по голам за сборные — 122.
Ближайшим преследователем Роналду является Бадр Аль-Мутава из Кувейта, на счету которого 196 игр за национальную команду. При этом Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем достижения малазийца Сон Чин Анна (219 игр). Он провёл 24 игры, которые не учитываются официально.
Ранее Лайф рассказывал, что Португалия уверенно обыграла Боснию и Герцеговину в отборе на Евро-2024. В трёх сыгранных матчах команда одержала три победы и лидирует в группе J.