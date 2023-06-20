Роналду стал первым в истории футболистом, сыгравшим 200 матчей за сборную

Нападающий Криштиану Роналду стал первым футболистом, кто сыграл 200 матчей в национальной команде. Юбилейным для португальца стал матч с Исландией в квалификации Евро-2024.

Роналду принадлежит рекорд по количеству игр на уровне сборных. Перед началом встречи ему выдали сертификат Книги рекордов Гиннесса. Также ему принадлежит рекорд по голам за сборные — 122.

Ближайшим преследователем Роналду является Бадр Аль-Мутава из Кувейта, на счету которого 196 игр за национальную команду. При этом Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем достижения малазийца Сон Чин Анна (219 игр). Он провёл 24 игры, которые не учитываются официально.