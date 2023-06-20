Роналду в юбилейном матче принёс Португалии победу над Исландией

Сборная Португалии победила команду Исландии в гостевом матче квалификации Евро-2024. Встреча прошла в Рейкьявике и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч уже в компенсированное время забил нападающий Криштиану Роналду, для которого встреча стала юбилейной. Исландцы с 81-й минуты играли в меньшинстве после удаления полузащитника Виллюма Тор Виллюмсона.

Португальцы одержали в отборе четыре победы в четырёх матчах и лидируют в группе J с 12 очками. Исландия идёт пятой с тремя набранными баллами. В другой встрече дня сборная Словакии обыграла Лихтенштейн (1:0) и с десятью очками занимает второе место в таблице.