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20 июня, 20:46

Роналду в юбилейном матче принёс Португалии победу над Исландией

Сборная Португалии победила команду Исландии в гостевом матче квалификации Евро-2024. Встреча прошла в Рейкьявике и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч уже в компенсированное время забил нападающий Криштиану Роналду, для которого встреча стала юбилейной. Исландцы с 81-й минуты играли в меньшинстве после удаления полузащитника Виллюма Тор Виллюмсона.

Роналду стал первым в истории футболистом, сыгравшим 200 матчей за сборную

Роналду стал первым в истории футболистом, сыгравшим 200 матчей за сборную

Португальцы одержали в отборе четыре победы в четырёх матчах и лидируют в группе J с 12 очками. Исландия идёт пятой с тремя набранными баллами. В другой встрече дня сборная Словакии обыграла Лихтенштейн (1:0) и с десятью очками занимает второе место в таблице.

Ранее Лайф рассказывал, что матч отборочного турнира между сборными Шотландии и Грузии приостановили из-за залитого ливнем поля. Пауза была около часа, сейчас встреча продолжилась.

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Twitter/Portugal

Артур Лапсаков
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