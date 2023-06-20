Матч между сборными Шотландии и Грузии приостановили из-за залитого ливнем поля

Матч квалификации Евро-2024 между сборными Шотландии и Грузии, который проходит в Глазго, приостановлен из-за сильного дождя.

Судья дал свисток на десятой минуте первого тайма при счёте 1:0 в пользу хозяев. Пока встреча находится на паузе, а стадион готовят к продолжению игры.

Затопленное дождём поле в матче сборных Шотландии и Грузии. Видео © Twitter / David Tanner