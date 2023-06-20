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Опубликовано 20 июня 2023, 22:52

Матч между сборными Шотландии и Грузии приостановили из-за залитого ливнем поля

Матч квалификации Евро-2024 между сборными Шотландии и Грузии, который проходит в Глазго, приостановлен из-за сильного дождя.

Судья дал свисток на десятой минуте первого тайма при счёте 1:0 в пользу хозяев. Пока встреча находится на паузе, а стадион готовят к продолжению игры.

Затопленное дождём поле в матче сборных Шотландии и Грузии. Видео © Twitter / David Tanner

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Ранее Лайф рассказывал о выборе талисмана Евро-2024. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.

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Кадр видео Twitter / David Tanner

Артур Лапсаков
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