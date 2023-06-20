Матч между сборными Шотландии и Грузии приостановили из-за залитого ливнем поля
Матч квалификации Евро-2024 между сборными Шотландии и Грузии, который проходит в Глазго, приостановлен из-за сильного дождя.
Судья дал свисток на десятой минуте первого тайма при счёте 1:0 в пользу хозяев. Пока встреча находится на паузе, а стадион готовят к продолжению игры.
Затопленное дождём поле в матче сборных Шотландии и Грузии. Видео © Twitter / David Tanner
Ранее Лайф рассказывал о выборе талисмана Евро-2024. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.
Кадр видео Twitter / David Tanner