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20 июня, 10:06

Плюшевый медведь стал талисманом Евро-2024

Талисманом Евро-2024 по футболу в Германии выбран медведь

<p>Талисман Евро-2024 по футболу. Обложка © UEFA</p>

Талисман Евро-2024 по футболу. Обложка © UEFA

Талисманом чемпионата Европы 2024 года в Германии стал плюшевый медведь. Об этом говорится на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Первый матч состоится на стадионе Allianz Arena в Мюнхене, финал Евро-2024 будет проведён на арене Olympiastadion в Берлине.

"Талисман отдаёт дань уважения популярной детской плюшевой игрушке, которая, как говорят, появилась в Германии в начале XX века", — говорится в заявлении.

Имя новому символу турнира немцы смогут выбрать в течение двух недель на сайте УЕФА. Всего представлено четыре варианта: Альберт, Бернардо, Бернхардт, Херци фон Бер.

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Ирина Фальке
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