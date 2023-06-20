Плюшевый медведь стал талисманом Евро-2024

Талисманом чемпионата Европы 2024 года в Германии стал плюшевый медведь. Об этом говорится на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Первый матч состоится на стадионе Allianz Arena в Мюнхене, финал Евро-2024 будет проведён на арене Olympiastadion в Берлине.

"Талисман отдаёт дань уважения популярной детской плюшевой игрушке, которая, как говорят, появилась в Германии в начале XX века", — говорится в заявлении.

Имя новому символу турнира немцы смогут выбрать в течение двух недель на сайте УЕФА. Всего представлено четыре варианта: Альберт, Бернардо, Бернхардт, Херци фон Бер.