Гол Тикнизяна помог Армении обыграть латвийцев в отборе на Евро

Сборная Армении выиграла со счётом 2:1. На 35-й минуте полузащитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян забил гол в ворота соперника. Для него мяч стал дебютным за национальную команду. Отличился у хозяев поля и Тигран Барсегян (90+1, с пенальти). Честь армянской сборной защищали на поле также футболисты "Краснодара" Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян. В этом матче в составе гостей забил Робертс Савальниекс (67).