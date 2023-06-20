Гол Тикнизяна помог Армении обыграть латвийцев в отборе на Евро
Армения обыграла Латвию в отборе на Евро-2024 благодаря голу Тикнизяна
В матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года сборная Армении одержала победу над командой Латвии. Встреча группы D прошла в Ереване.
Сборная Армении выиграла со счётом 2:1. На 35-й минуте полузащитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян забил гол в ворота соперника. Для него мяч стал дебютным за национальную команду. Отличился у хозяев поля и Тигран Барсегян (90+1, с пенальти). Честь армянской сборной защищали на поле также футболисты "Краснодара" Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян. В этом матче в составе гостей забил Робертс Савальниекс (67).
Ранее Лайф рассказывал, что сборная Португалии по футболу обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:0.
Wikipedia / Анна Нэсси