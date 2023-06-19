Сборная Испании стала победителем Лиги наций

Сборная Испании по футболу обыграла команду Хорватии в финальном матче Лиги наций. Встреча прошла в Роттердаме и завершилась со счётом 5:4.

Решающий матч в основное и дополнительное время завершился со счётом 0:0. В серии пенальти испанцы оказались сильнее и обыграли хорватов со счётом 5:4.

Матч Лиги наций проводился в третий раз. Прежде победителями турнира становились сборные Португалии и Франции.