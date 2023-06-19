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18 июня, 22:58

Сборная Испании стала победителем Лиги наций

Сборная Испании выиграла Лигу наций у Хорватии в серии пенальти со счётом 5:4

Сборная Испании по футболу обыграла команду Хорватии в финальном матче Лиги наций. Встреча прошла в Роттердаме и завершилась со счётом 5:4.

Решающий матч в основное и дополнительное время завершился со счётом 0:0. В серии пенальти испанцы оказались сильнее и обыграли хорватов со счётом 5:4.

Матч Лиги наций проводился в третий раз. Прежде победителями турнира становились сборные Португалии и Франции.

Сборная Италии победила Нидерланды со счётом 3:2 и выиграла бронзу Лиги наций

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Ранее Лайф рассказывал, что сборная Португалии по футболу обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:0.

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ТАСС / АР / Peter Dejong

Оксана Попова
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