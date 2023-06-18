Сборная Италии победила Нидерланды со счётом 3:2 и выиграла бронзу Лиги наций

Сборная Италии по футболу стала бронзовым призёром Лиги наций, победив в матче за третье место команду Нидерландов. Встреча прошла на стадионе "Гролс Весте" в Энсхеде и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Первый гол забил Федерико Димарко уже на шестой минуте. На 20-й Давиде Фраттези удвоил преимущество итальянцев. Голландцы сократили разницу в счёте во втором тайме — на 68-й минуте забил Стивен Бергвейн. Но уже через пять минут Федерико Кьеза отправил в ворота хозяев третий мяч. Окончательный счёт на табло установил Джорджиньо Вейналдум на 90-й минуте.