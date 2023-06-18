Регион

Уведомления отключены

18 июня, 15:15

Сборная Италии победила Нидерланды со счётом 3:2 и выиграла бронзу Лиги наций

<p>Футболисты сборной Италии празднуют гол в ворота сборной Нидерландов. Обложка © ТАСС / Fabio Ferrari / LaPresse via ZUMA Press</p>

Футболисты сборной Италии празднуют гол в ворота сборной Нидерландов. Обложка © ТАСС / Fabio Ferrari / LaPresse via ZUMA Press

Сборная Италии по футболу стала бронзовым призёром Лиги наций, победив в матче за третье место команду Нидерландов. Встреча прошла на стадионе "Гролс Весте" в Энсхеде и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Первый гол забил Федерико Димарко уже на шестой минуте. На 20-й Давиде Фраттези удвоил преимущество итальянцев. Голландцы сократили разницу в счёте во втором тайме — на 68-й минуте забил Стивен Бергвейн. Но уже через пять минут Федерико Кьеза отправил в ворота хозяев третий мяч. Окончательный счёт на табло установил Джорджиньо Вейналдум на 90-й минуте.

Португалия уверенно обыграла Боснию и Герцеговину в отборе на Евро-2024

Португалия уверенно обыграла Боснию и Герцеговину в отборе на Евро-2024

В финале Лиги наций сегодня вечером сыграют сборные Испании и Хорватии. Матч пройдёт на стадионе "Фейеноорд", также известном как "Де Кюйп". Начало в 21:45 по московскому времени.

Никита Никонов
  • Новости
  • Сборная Италии по футболу
  • Лига Наций
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров