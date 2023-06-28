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28 июня, 05:34

Макрон сделал выбор между Месси и Роналду

Президент Франции Макрон заявил, что предпочитает Роналду Лионелю Месси

<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон во время благотворительного футбольного матча в поддержку детских больниц, организованного в честь 50-летия ФК "Варьете". Обложка © ТАСС / EPA / IAN LANGSDON / POOL</p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время благотворительного футбольного матча в поддержку детских больниц, организованного в честь 50-летия ФК "Варьете". Обложка © ТАСС / EPA / IAN LANGSDON / POOL

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал выбор между двумя лучшими футболистами последних десятилетий — Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Как сообщает портал Sportskeeda, политик предпочёл португальца.

"Я предпочитаю Криштиану Роналду", — ответил Макрон на соответствующий вопрос.

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Ранее Лайф писал, что Месси обошёл Роналду по числу голов в пяти сильнейших чемпионатах Европы. В ближайшее время ситуация не изменится, так как португальский нападающий играет в Саудовской Аравии, а аргентинец недавно перебрался в США.

Никита Никонов
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