Макрон сделал выбор между Месси и Роналду
Президент Франции Макрон заявил, что предпочитает Роналду Лионелю Месси
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время благотворительного футбольного матча в поддержку детских больниц, организованного в честь 50-летия ФК "Варьете". Обложка © ТАСС / EPA / IAN LANGSDON / POOL
Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал выбор между двумя лучшими футболистами последних десятилетий — Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Как сообщает портал Sportskeeda, политик предпочёл португальца.
"Я предпочитаю Криштиану Роналду", — ответил Макрон на соответствующий вопрос.
Ранее Лайф писал, что Месси обошёл Роналду по числу голов в пяти сильнейших чемпионатах Европы. В ближайшее время ситуация не изменится, так как португальский нападающий играет в Саудовской Аравии, а аргентинец недавно перебрался в США.