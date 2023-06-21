Лионель Месси проведёт дебютный матч за "Интер Майами" в ночь на 22 июля

Нападающий Лионель Месси дебютирует в составе американского клуба "Интер Майами" в ночь на 22 июля. Об этом рассказал один из владельцев команды Хорхе Мас.

Аргентинец впервые выйдет в составе "Интер Майами" в матче против мексиканского клуба "Крус Асуль" в групповом этапе турнира Leagues Cup. Сейчас клуб из Майами готовится к приезду Месси, и расширяет стадион примерно на три тысячи мест — до 22 тысяч.

"Как вы, возможно, помните, сборная Аргентины тренировалась в Майами, прежде чем вылететь в Доху (на чемпионат мира 2022 года — Прим. Лайфа). У нас была возможность ежедневно во время тренировок наблюдать за Месси-манией у наших дверей. Мы очень подготовлены к этому", — пояснил Мас в беседе с Miami Herald.