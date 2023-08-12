Роналду оформил дубль и взял первый трофей за "Аль-Наср"

"Аль-Наср" стал обладателем Кубка арабских чемпионов. В финале команда одержала победу над "Аль-Хилалем" со счётом 2:1: Криштиану Роналду оформил дубль.

В начале второго тайма счёт удалось открыть игрокам "Аль-Хиляля" — Микаэль (51-я минута) забил с передачи экс-игрока "Зенита" Малкома. На 74-й минуте Роналду сравнял счёт, когда "Аль-Наср" остался в меньшинстве. В дополнительное время (98) звёздный португалец всё же принёс своей команде победу. А в конце экстра-тайма он покинул поле в сопровождении врачей, так как повредил колено.

Таким образом, Роналду завоевал первый трофей в составе "Аль-Насра". К слову, и клуб выиграл турнир первый раз в своей истории.