Саудовский клуб предложил ПСЖ огромную сумму за Мбаппе
Журналист Романо: "Аль-Хиляль" предложил ПСЖ 300 миллионов евро за Мбаппе
Футбольный клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии предложил французскому клубу "Пари Сен-Жермен" продать Килиана Мбаппе за рекордную сумму в 300 миллионов евро. Об этом рассказал журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце сезона 2023/2024, и он отказался продлевать его до 2025 года. СМИ сообщили, что футболист может перейти в "Реал Мадрид", но ПСЖ не хочет потерять его как свободного агента. Клуб пытается продать его или продлить контракт.
Пока игрок не ведёт переговоров с саудовской командой, но в ПСЖ уверены, что он уже согласовал условия контракта с "Реалом". Мбаппе перешёл в ПСЖ в 2017 году и стал пятикратным чемпионом Франции и чемпионом мира 2018 года со сборной этой страны.
Ранее Лайф рассказывал о том, что "Пари Сен-Жермен" предложил нападающему Килиану Мбаппе остаться в команде. По данным Central defense, ему предложили один миллиард евро в случае решения подписать с клубом договор на 10 лет.
ТАСС / Zuma