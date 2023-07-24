Саудовский клуб предложил ПСЖ огромную сумму за Мбаппе

Футбольный клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии предложил французскому клубу "Пари Сен-Жермен" продать Килиана Мбаппе за рекордную сумму в 300 миллионов евро. Об этом рассказал журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце сезона 2023/2024, и он отказался продлевать его до 2025 года. СМИ сообщили, что футболист может перейти в "Реал Мадрид", но ПСЖ не хочет потерять его как свободного агента. Клуб пытается продать его или продлить контракт.

Пока игрок не ведёт переговоров с саудовской командой, но в ПСЖ уверены, что он уже согласовал условия контракта с "Реалом". Мбаппе перешёл в ПСЖ в 2017 году и стал пятикратным чемпионом Франции и чемпионом мира 2018 года со сборной этой страны.