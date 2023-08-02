"Зенит" хочет вернуть Азмуна
Журналист Романо: "Зенит" обратился к "Байеру" по трансферу экс-игрока Азмуна
Петербургский "Зенит" обратился к немецкому "Байеру" с предложением о переходе нападающего Сердара Азмуна, который выступал за российский клуб с 2019 по 2022 год.
Как сообщил журналист Фабрицио Романо, 28-летним футболистом интересуются и другие команды, однако "Зенит" надеется на возвращение экс-игрока.
В минувшем сезоне Азмун провёл 23 матча в чемпионате Германии, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу.
Ранее Лайф писал, что "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" во втором туре Российской премьер-лиги. Игра прошла на "Ростов-арене" в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:1.