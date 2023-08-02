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2 августа, 00:44

"Зенит" хочет вернуть Азмуна

Журналист Романо: "Зенит" обратился к "Байеру" по трансферу экс-игрока Азмуна

Петербургский "Зенит" обратился к немецкому "Байеру" с предложением о переходе нападающего Сердара Азмуна, который выступал за российский клуб с 2019 по 2022 год.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, 28-летним футболистом интересуются и другие команды, однако "Зенит" надеется на возвращение экс-игрока.

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В минувшем сезоне Азмун провёл 23 матча в чемпионате Германии, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу.

Ранее Лайф писал, что "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" во втором туре Российской премьер-лиги. Игра прошла на "Ростов-арене" в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:1.

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bayer04.de

Артур Лапсаков
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