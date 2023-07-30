"Ростов" и "Зенит" сыграли с равным счётом в матче второго тура чемпионата РФ

ФК "Ростов" в домашнем матче второго тура "Мир РПЛ" сыграл с петербургским "Зенитом" со счётом 1:1. Игра прошла на "Ростов-арене" в Ростове-на-Дону.

В команде "Зенита" гол на 43-й минуте забил Матео Кассьерра, а у "Ростова" (90+3, с пенальти) Николай Комличенко. На 17-й минуте в составе "Зенита" дебютировал сербский защитник Страхиня Эракович, он заменил Дмитрия Чистякова, который получил травму. Эракович ранее играл за сербскую "Црвену Звезду", трижды вместе с клубом выигрывая чемпионат и Кубок Сербии.

Известно, что в следующем туре "Зенит" 6 августа встретится со столичным "Динамо", а "Ростов" 5 августа сыграет с самарскими "Крыльями Советов".