"Ростов" и "Зенит" сыграли с равным счётом в матче второго тура чемпионата РФ
Страхиня Эракович ("Зенит") и Мохаммад Мохеби ("Ростов") во время матча. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко
ФК "Ростов" в домашнем матче второго тура "Мир РПЛ" сыграл с петербургским "Зенитом" со счётом 1:1. Игра прошла на "Ростов-арене" в Ростове-на-Дону.
В команде "Зенита" гол на 43-й минуте забил Матео Кассьерра, а у "Ростова" (90+3, с пенальти) Николай Комличенко. На 17-й минуте в составе "Зенита" дебютировал сербский защитник Страхиня Эракович, он заменил Дмитрия Чистякова, который получил травму. Эракович ранее играл за сербскую "Црвену Звезду", трижды вместе с клубом выигрывая чемпионат и Кубок Сербии.
Известно, что в следующем туре "Зенит" 6 августа встретится со столичным "Динамо", а "Ростов" 5 августа сыграет с самарскими "Крыльями Советов".
Ранее ФК "Ростов" одержал победу над воронежской командой "Факел" в матче первого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе "Ростов-арена" и завершилась со счётом 2:1 в пользу "Ростова".