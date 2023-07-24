ФК "Ростов" забил "юбилейный" гол в РПЛ, обыграв "Факел"

ФК "Ростов" одержал победу над воронежской командой "Факел" в матче первого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе "Ростов-арена" и завершилась со счётом 2:1 в пользу "Ростова".

Счёт на 17-й минуте открыл нападающий "Факела" Евгений Марков. На 39-й минуте защитник "Ростова" Максим Осипенко сравнял счёт. Этот гол стал 1000-м для ростовчан в чемпионатах России. А на 56-й минуте хавбек Роман Тугарев забил ещё один мяч.

В результате "Ростов" стал шестым клубом, преодолевшим этот юбилейный рубеж. До этого таким же достижением сумели похвастать столичные "Спартак", ЦСКА, "Локомотив", "Динамо", а также петербургская команда "Зенит".