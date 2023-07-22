Акинфеев установил рекорд чемпионатов России
Акинфеев установил рекорд, поучаствовав в 21-м российском чемпионате по футболу
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом по количеству сезонов, сыгранных в футбольных чемпионатах России, после выхода на поле в матче первого тура РПЛ, где противником армейцев стал екатеринбургский "Урал".
Первая игра Акинфеева в РПЛ состоялась в мае 2003 года. С тех пор игрок поучаствовал в 21 всероссийском футбольном состязании, обогнав Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова.
В грядущем туре РПЛ ЦСКА встретится на "Ахмат-арене" с грозненским "Ахматом". Перед этим армейцам предстоит гостевая игра с "Оренбургом" в рамках первого тура группового этапа Кубка России.
Ранее ЦСКА уступил во встрече с "Уралом". Матч завершился со счётом 1:2. Он был открыт Тимуром Аюповым, который подловил Акинфеева на ошибке.
ТАСС / Олег Бухарев