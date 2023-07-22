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22 июля, 14:15

Акинфеев установил рекорд чемпионатов России

Акинфеев установил рекорд, поучаствовав в 21-м российском чемпионате по футболу

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом по количеству сезонов, сыгранных в футбольных чемпионатах России, после выхода на поле в матче первого тура РПЛ, где противником армейцев стал екатеринбургский "Урал".

Первая игра Акинфеева в РПЛ состоялась в мае 2003 года. С тех пор игрок поучаствовал в 21 всероссийском футбольном состязании, обогнав Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова.

В грядущем туре РПЛ ЦСКА встретится на "Ахмат-арене" с грозненским "Ахматом". Перед этим армейцам предстоит гостевая игра с "Оренбургом" в рамках первого тура группового этапа Кубка России.

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Ранее ЦСКА уступил во встрече с "Уралом". Матч завершился со счётом 1:2. Он был открыт Тимуром Аюповым, который подловил Акинфеева на ошибке.

Обложка ©

ТАСС / Олег Бухарев

Юрий Лысенко
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