Акинфеев установил рекорд чемпионатов России

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом по количеству сезонов, сыгранных в футбольных чемпионатах России, после выхода на поле в матче первого тура РПЛ, где противником армейцев стал екатеринбургский "Урал".

Первая игра Акинфеева в РПЛ состоялась в мае 2003 года. С тех пор игрок поучаствовал в 21 всероссийском футбольном состязании, обогнав Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова.

В грядущем туре РПЛ ЦСКА встретится на "Ахмат-арене" с грозненским "Ахматом". Перед этим армейцам предстоит гостевая игра с "Оренбургом" в рамках первого тура группового этапа Кубка России.