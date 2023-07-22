Регион

Уведомления отключены

22 июля, 12:49

ЦСКА на выезде проиграл "Уралу" 1:2 в первом туре нового сезона РПЛ

<p>Президент ФК "Урал" Григорий Иванов и защитник Кики радуются победе над ЦСКА. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Президент ФК "Урал" Григорий Иванов и защитник Кики радуются победе над ЦСКА. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

ЦСКА проиграл "Уралу" в первом туре нового сезона Российской футбольной премьер-лиги. Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Защитник Тимур Аюпов открыл счёт на 21-й минуте, хорватский полузащитник Даниел Мишкич с пенальти удвоил преимущество "Урала" на 54-й минуте. Нападающий армейцев Антон Заболотный отыграл один мяч спустя девять минут.

В следующем туре москвичи отправятся в гости к "Оренбургу", а уральцы — к "Локомотиву".

Повредившего голеностоп защитника ЦСКА Дивеева прооперируют в Германии

Повредившего голеностоп защитника ЦСКА Дивеева прооперируют в Германии

Напомним, накануне в матче открытия нового сезона РПЛ "Краснодар" на выезде переиграл столичное "Динамо" со счётом 3:1. Остальные матчи тура состоятся сегодня и завтра.

Никита Никонов
  • Новости
  • ФК Урал
  • ПФК ЦСКА
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров