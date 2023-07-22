ЦСКА на выезде проиграл "Уралу" 1:2 в первом туре нового сезона РПЛ

ЦСКА проиграл "Уралу" в первом туре нового сезона Российской футбольной премьер-лиги. Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Защитник Тимур Аюпов открыл счёт на 21-й минуте, хорватский полузащитник Даниел Мишкич с пенальти удвоил преимущество "Урала" на 54-й минуте. Нападающий армейцев Антон Заболотный отыграл один мяч спустя девять минут.

В следующем туре москвичи отправятся в гости к "Оренбургу", а уральцы — к "Локомотиву".