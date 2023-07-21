"Краснодар" обыграл "Динамо" со счётом 3:1 в матче первого тура РПЛ

ФК "Краснодар" в первом туре "Мир" — Российской премьер-лиги (РПЛ) вырвал победу у столичного "Динамо" со счётом 3:1. Игра прошла на стадионе "ВТБ-арена" в Москве, за ней наблюдали почти 10 тысяч болельщиков.

В составе "Краснодара" счёт на 27-й минуте открыл нападающий Джон Кордоба, также отличились Александр Черников (35) и Жоау Батчи (54). У москвичей на 61-й минуте гол забил Фёдор Смолов.

Матч "Краснодар" – "Динамо" стал первым в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. В рамках 2-го тура краснодарский клуб сразится с "Сочи" 30 августа. А "Динамо" встретится 29 августа с самарскими "Крыльями Советов".