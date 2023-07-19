Фанаты "Спартака" хором спели "Катюшу" после первой победы команды в межсезонье
"Спартак" обыграл "Нефтчи" в контрольном матче в межсезонье
Футболисты московского "Спартака" уверенно обыграли азербайджанский "Нефтчи" в товарищеском матче. Встреча, которая прошла в Москве на стадионе "Открытие банк арена", завершилась со счётом 2:0.
Болельщики московского "Спартака" хором спели "Катюшу" после победы команды. Видео © LIFE
Голами отличились Павел Мелёшин (34-я минута) и Квинси Промес (37). Таким образом, "Спартак" одержал первую победу в нынешнем межсезонье.
После завершения болельщики хором спели советскую песню "Катюша" под аккомпанемент. На кадрах, которые есть в распоряжении Лайфа, видно, как несколько тысяч фанатов, размахивая красно-белыми флагами, исполняют популярную композицию, не скрывая радости от победы любимой команды.
Ранее Лайф рассказывал, что наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак установил рекорд среди тренеров по числу побед клуба, обойдя по этому показателю легендарного Павла Садырина, возглавлявшего команду в 80-х и 90-х.
LIFE