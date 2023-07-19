Фанаты "Спартака" хором спели "Катюшу" после первой победы команды в межсезонье

Футболисты московского "Спартака" уверенно обыграли азербайджанский "Нефтчи" в товарищеском матче. Встреча, которая прошла в Москве на стадионе "Открытие банк арена", завершилась со счётом 2:0.



Болельщики московского "Спартака" хором спели "Катюшу" после победы команды. Видео © LIFE

Голами отличились Павел Мелёшин (34-я минута) и Квинси Промес (37). Таким образом, "Спартак" одержал первую победу в нынешнем межсезонье.

После завершения болельщики хором спели советскую песню "Катюша" под аккомпанемент. На кадрах, которые есть в распоряжении Лайфа, видно, как несколько тысяч фанатов, размахивая красно-белыми флагами, исполняют популярную композицию, не скрывая радости от победы любимой команды.