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15 июля, 18:53

Семак одержал с "Зенитом" 126-ю победу и побил рекорд легендарного Садырина

Наставник "Зенита" Семак стал рекордсменом среди тренеров по числу побед клуба

<p>Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак. Фото © ТАСС / ФК "Зенит"</p>

Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак. Фото © ТАСС / ФК "Зенит"

Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак установил рекорд среди тренеров по числу побед клуба, обойдя по этому показателю легендарного Павла Садырина, возглавлявшего команду в 80-х и 90-х.

15 июля "Зенит" обошёл ЦСКА и выиграл восьмой Суперкубок России по футболу. Основное время завершилось ничьей. В серии пенальти петербургская команда обыграла московскую со счётом 5:4. Учитывая сегодняшний триумф "Зенита", на счету главного тренера команды теперь 126 побед. Садырин одержал с "Зенитом" 125 побед.

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Ранее Лайф писал, что главным тренером махачкалинского "Динамо" был назначен Курбан Бердыев. Последним местом работы 70-летнего специалиста был "Сочи", он тренировал команду с ноября 2022-го.

Ирина Фальке
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