Семак одержал с "Зенитом" 126-ю победу и побил рекорд легендарного Садырина

Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак установил рекорд среди тренеров по числу побед клуба, обойдя по этому показателю легендарного Павла Садырина, возглавлявшего команду в 80-х и 90-х.

15 июля "Зенит" обошёл ЦСКА и выиграл восьмой Суперкубок России по футболу. Основное время завершилось ничьей. В серии пенальти петербургская команда обыграла московскую со счётом 5:4. Учитывая сегодняшний триумф "Зенита", на счету главного тренера команды теперь 126 побед. Садырин одержал с "Зенитом" 125 побед.