"Зенит" взял Суперкубок России в четвёртый раз подряд
"Зенит" обошёл ЦСКА и выиграл восьмой Суперкубок России по футболу
Петербургский "Зенит" в серии пенальти обыграл московский ЦСКА и в очередной раз стал обладателем OLIMPBET – Cуперкубка России по футболу. Матч состоялся на "Ак Барс Арене" в столице Татарстана.
Основное время матча завершилось ничьей, и серия пенальти стала для сине-бело-голубых решающей. В ней петербуржцы оказались точнее — 5:4.
Это четвёртая победа питерского клуба в Суперкубке подряд и восьмая за всю историю турнира. Московский ЦСКА становился обладателем Суперкубка России семь раз.
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