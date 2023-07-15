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15 июля, 16:41

"Зенит" взял Суперкубок России в четвёртый раз подряд

"Зенит" обошёл ЦСКА и выиграл восьмой Суперкубок России по футболу

Петербургский "Зенит" в серии пенальти обыграл московский ЦСКА и в очередной раз стал обладателем OLIMPBET – Cуперкубка России по футболу. Матч состоялся на "Ак Барс Арене" в столице Татарстана.

Основное время матча завершилось ничьей, и серия пенальти стала для сине-бело-голубых решающей. В ней петербуржцы оказались точнее — 5:4.

Это четвёртая победа питерского клуба в Суперкубке подряд и восьмая за всю историю турнира. Московский ЦСКА становился обладателем Суперкубка России семь раз.

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ФК "Зенит"

Ирина Фальке
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