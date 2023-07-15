"Зенит" взял Суперкубок России в четвёртый раз подряд

Петербургский "Зенит" в серии пенальти обыграл московский ЦСКА и в очередной раз стал обладателем OLIMPBET – Cуперкубка России по футболу. Матч состоялся на "Ак Барс Арене" в столице Татарстана.

Основное время матча завершилось ничьей, и серия пенальти стала для сине-бело-голубых решающей. В ней петербуржцы оказались точнее — 5:4.