В Казани задержали 35 футбольных фанатов, которые жгли в дороге фаеры

В Казани полиция задержала 35 футбольных фанатов, которые по дороге в город жгли фаеры. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан, они направлялись в столицу региона из Нижнего Новгорода.

"Сотрудники полиции задержали и доставили в территориальный отдел полиции 35 граждан. Все они болельщики, ехавшие на футбольный матч", — говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что фанаты в дороге портили имущество и нарушали общественный порядок. В отношении 28 задержанных правоохранители составили протоколы за мелкое хулиганство. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Разбирательство продолжается.

Сегодня в Казани пройдёт матч за Суперкубок России между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом". По всей видимости, задержанные являются фанатами одной из команд.