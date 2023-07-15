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15 июля, 09:03

В Казани задержали 35 футбольных фанатов, которые жгли в дороге фаеры

В Казани полиция задержала 35 футбольных фанатов, которые по дороге в город жгли фаеры. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан, они направлялись в столицу региона из Нижнего Новгорода.

"Сотрудники полиции задержали и доставили в территориальный отдел полиции 35 граждан. Все они болельщики, ехавшие на футбольный матч", говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что фанаты в дороге портили имущество и нарушали общественный порядок. В отношении 28 задержанных правоохранители составили протоколы за мелкое хулиганство. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Разбирательство продолжается.

Сегодня в Казани пройдёт матч за Суперкубок России между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом". По всей видимости, задержанные являются фанатами одной из команд.

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А в мае фанаты ЦСКА и "Спартака" устроили массовую драку в одном из московских ресторанов. Побоище произошло после победы последнего со счётом 2:1. Полиция задержала десятерых дебоширов.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Константинов
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