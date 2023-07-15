В "Зените" опровергли, что Фернандес стал слишком толстым

Слухи о лишнем весе футболиста Марио Фернандеса, из-за чего якобы откладывается его презентация, не имеют под собой оснований. Об этом заявил главный тренер клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга Сергей Семак.

"Информация про лишний вес? Это точно бред, могу подтвердить. Лишний вес ему не мешает. Всё идёт по плану. Будут официальные новости — будем разговаривать", — сказал Семак в эфире канала "Матч ТВ".