В "Зените" опровергли, что Фернандес стал слишком толстым
Главный тренер "Зенита" Семак назвал бредом слухи о лишнем весе Марио Фернандеса
Марио Фернандес. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Слухи о лишнем весе футболиста Марио Фернандеса, из-за чего якобы откладывается его презентация, не имеют под собой оснований. Об этом заявил главный тренер клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга Сергей Семак.
"Информация про лишний вес? Это точно бред, могу подтвердить. Лишний вес ему не мешает. Всё идёт по плану. Будут официальные новости — будем разговаривать", — сказал Семак в эфире канала "Матч ТВ".
Напомним, Марио Фернандес собирается подписать контракт с "Зенитом" на два года, его зарплата составит два с половиной миллиона евро за сезон. Это уже подтвердили в клубе. Однако, по информации СМИ, команда откладывает презентацию бывшего игрока ЦСКА из-за того, что он сильно располнел за год без футбола.