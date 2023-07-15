Регион

Уведомления отключены

15 июля, 13:37

В "Зените" опровергли, что Фернандес стал слишком толстым

Главный тренер "Зенита" Семак назвал бредом слухи о лишнем весе Марио Фернандеса

<p>Марио Фернандес. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Марио Фернандес. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Слухи о лишнем весе футболиста Марио Фернандеса, из-за чего якобы откладывается его презентация, не имеют под собой оснований. Об этом заявил главный тренер клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга Сергей Семак.

"Информация про лишний вес? Это точно бред, могу подтвердить. Лишний вес ему не мешает. Всё идёт по плану. Будут официальные новости — будем разговаривать", — сказал Семак в эфире канала "Матч ТВ".

"Всё встало на свои места": В ЦСКА прокомментировали слухи о переходе Фернандеса в "Зенит"

"Всё встало на свои места": В ЦСКА прокомментировали слухи о переходе Фернандеса в "Зенит"

Напомним, Марио Фернандес собирается подписать контракт с "Зенитом" на два года, его зарплата составит два с половиной миллиона евро за сезон. Это уже подтвердили в клубе. Однако, по информации СМИ, команда откладывает презентацию бывшего игрока ЦСКА из-за того, что он сильно располнел за год без футбола.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Марио Фернандес
  • ФК Зенит
  • Сергей Семак
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров