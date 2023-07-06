Фернандес подпишет соглашение с "Зенитом" на два года с зарплатой 2,5 млн евро за сезон

Бразильский футболист Марио Фернандес подпишет двухлетний контракт с ФК "Зенит" с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон. Об этом в телеграм-канале рассказал журналист Иван Карпов.

"Экс-легенда ЦСКА и сборной России почти 33-летний защитник Марио Фернандес действительно договорился с "Зенитом". Кони (ЦСКА. — Прим. Лайфа) предлагали бразильцу зарплату в полтора миллиона евро за сезон, а "Зенит" выложил 2,5 мульта (миллиона евро. — Прим. Лайфа)", — отметил он.