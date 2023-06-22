Марио Фернандес вернётся в ЦСКА

Футболист Марио Фернандес собирается вернуться в столичный ЦСКА, но в каком качестве пока озвучиваться не будет. Об этом рассказал президент клуба Евгений Гинер.

32-летний спортсмен уже играл за ЦСКА, но в декабре прошлого года подписал контракт с бразильским "Интернасьоналом". Соглашение действовало до конца 2023 года. К слову, Фернандес получил российский паспорт в 2016 году и выступал за сборную РФ.

Гинер также опроверг слухи о предполагаемом уходе парагвайского полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в состав столичного ФК "Спартак". По его словам, невозможно себе даже представить переход футболиста.