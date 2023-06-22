Марио Фернандес вернётся в ЦСКА
Президент ЦСКА Гинер сообщил о возвращении футболиста Марио Фернандеса в команду
Марио Фернандес. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Футболист Марио Фернандес собирается вернуться в столичный ЦСКА, но в каком качестве пока озвучиваться не будет. Об этом рассказал президент клуба Евгений Гинер.
32-летний спортсмен уже играл за ЦСКА, но в декабре прошлого года подписал контракт с бразильским "Интернасьоналом". Соглашение действовало до конца 2023 года. К слову, Фернандес получил российский паспорт в 2016 году и выступал за сборную РФ.
Гинер также опроверг слухи о предполагаемом уходе парагвайского полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в состав столичного ФК "Спартак". По его словам, невозможно себе даже представить переход футболиста.
Напомним, ещё в апреле сообщалось, что ожидается встреча представителей ЦСКА с защитником бразильского футбольного клуба "Интернасьонал" Марио Фернандесом для обсуждения перспективы его возвращения в команду. Тогда заявлялось, что спортсмен не в лучшей форме и у него много травм.