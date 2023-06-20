"Ювентус" начал переговоры о переходе футболиста "Зенита" Малкома

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" заинтересован в переходе в свою команду бразильского нападающего петербургского "Зенита" Малкома, стороны уже начали переговоры. Об этом сообщает UOL.

Сейчас "Ювентус" занимается составлением официального предложения о трансфере 26-летнего игрока. Предположительно, переход спортсмена может обойтись в 30—40 миллионов евро.

Малком играет в составе "Зенита" с 2019 года, перейдя в клуб из испанской "Барселоны". Год назад футболисту продлили контракт. За время игры в российской команде бразилец смог стать четырёхкратным чемпионом РФ, а также выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны.