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20 марта, 13:40

Бразильские игроки "Зенита" Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ

<p>Обложка © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов</p>

Обложка © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Бразильские футболисты петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо уже получили российские паспорта, сообщил РИА "Новости" агент игроков Луис Фернандо Гарсия.

"Клаудиньо и Малком получили российские паспорта", — отметил представитель игроков.

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Ранее Лайф писал о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ бразильским футболистам петербургского "Зенита" Малкому и Клаудиньо.

Артур Белкин
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