Бразильские игроки "Зенита" Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ
Обложка © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Бразильские футболисты петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо уже получили российские паспорта, сообщил РИА "Новости" агент игроков Луис Фернандо Гарсия.
"Клаудиньо и Малком получили российские паспорта", — отметил представитель игроков.
Ранее Лайф писал о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ бразильским футболистам петербургского "Зенита" Малкому и Клаудиньо.