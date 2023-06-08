Нападающий "Зенита" Малком рассказал, что его сын родился раньше запланированного, поэтому ему пришлось закончить сезон чуть раньше. Слова футболиста приводит "Спорт-Экспресс".

По словам бразильца, изначально роды были запланированы на 22 мая, поэтому он планировал отыграть в Оренбурге последний матч сезона 20 мая и лететь домой. Футболист очень хотел присутствовать на родах: это первый ребёнок Малкома и его девушки Летисии.

"Но Габриэль решил не ждать меня. 13 мая мы провели матч с "Краснодаром", после которого всей командой отправились на чемпионский парад, а затем поехали отмечать праздник. Когда мы прибыли в ресторан, моя девушка сообщила мне, что у неё начались схватки. <...> Я тут же сорвался домой и спешно начал собирать чемоданы и искать авиабилеты. Я уже понимал, что на роды опоздал, но хотел как можно раньше увидеть сына", — поделился нападающий.

Добирался футболист через Париж и, как он говорит, не мог найти себе места от нетерпения. Когда наконец взял ребёнка на руки, испытал лучшее в своей жизни чувство.