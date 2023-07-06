"Всё встало на свои места": В ЦСКА прокомментировали слухи о переходе Фернандеса в "Зенит"

Мотивы последних действий экс-игрока ЦСКА Марио Фернандеса стали ясны в связи со слухами о его вероятном переходе в "Зенит". Об этом заявил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

"Ну что же. Теперь всё встало на свои места и непонятные моменты получили объяснение", — написал он в телеграм-канале.

Он также опроверг информацию о том, что ЦСКА якобы отказывался от идеи возвращения Фернандеса. По его словам, накануне из переговоров вышла сторона игрока. Именно они объявили о подписании контракта с другим клубом.