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6 июля, 13:18

"Всё встало на свои места": В ЦСКА прокомментировали слухи о переходе Фернандеса в "Зенит"

Директор по коммуникациям ЦСКА Брейдо: Мотивы Фернандеса теперь стали ясны

<p>Обложка © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Мотивы последних действий экс-игрока ЦСКА Марио Фернандеса стали ясны в связи со слухами о его вероятном переходе в "Зенит". Об этом заявил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

"Ну что же. Теперь всё встало на свои места и непонятные моменты получили объяснение", — написал он в телеграм-канале.

Он также опроверг информацию о том, что ЦСКА якобы отказывался от идеи возвращения Фернандеса. По его словам, накануне из переговоров вышла сторона игрока. Именно они объявили о подписании контракта с другим клубом.

Марио Фернандес может не вернуться в ЦСКА

Марио Фернандес может не вернуться в ЦСКА

Ранее Лайф писал о том, что бразильский футболист Марио Фернандес намерен подписать контракт с петербургским клубом "Зенит". Сообщалось, что срок контракта составит два года, зарплата — 2,5 миллиона евро за сезон.

Илья Суриков
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