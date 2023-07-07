"Нам игрок интересен": В "Зените" подтвердили ведение переговоров с Фернандесом
Тренер "Зенита" Семак подтвердил ведение переговоров с Фернандесом
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак подтвердил ведение переговоров с бывшим игроком московского ЦСКА Марио Фернандесом. При этом он уточнил, что на данный момент ещё "нет никакой конкретики", но команда действительно заинтересована в приобретении 32-летнего бразильца.
"Зенит" абсолютно корректно себя ведёт в этой ситуации, на 100%. Мы вступили в контакт с Марио, когда представитель объявил, что право переговоров с ЦСКА утрачено. Нам игрок интересен", — сказал Семак журналистам.
Наставник сине-бело-голубых добавил, что пока понятия не имеет, как будут дальше проходить переговоры.
Ранее Лайф писал о том, что бразильский футболист Марио Фернандес намерен подписать контракт с петербургским клубом "Зенит". Сообщалось, что срок контракта составит два года, зарплата — два с половиной миллиона евро за сезон.
ТАСС / Сергей Фадеичев