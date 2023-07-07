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7 июля, 12:34

"Нам игрок интересен": В "Зените" подтвердили ведение переговоров с Фернандесом

Тренер "Зенита" Семак подтвердил ведение переговоров с Фернандесом

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак подтвердил ведение переговоров с бывшим игроком московского ЦСКА Марио Фернандесом. При этом он уточнил, что на данный момент ещё "нет никакой конкретики", но команда действительно заинтересована в приобретении 32-летнего бразильца.

"Зенит" абсолютно корректно себя ведёт в этой ситуации, на 100%. Мы вступили в контакт с Марио, когда представитель объявил, что право переговоров с ЦСКА утрачено. Нам игрок интересен", — сказал Семак журналистам.

Наставник сине-бело-голубых добавил, что пока понятия не имеет, как будут дальше проходить переговоры.

"Всё встало на свои места": В ЦСКА прокомментировали слухи о переходе Фернандеса в "Зенит"

"Всё встало на свои места": В ЦСКА прокомментировали слухи о переходе Фернандеса в "Зенит"

Ранее Лайф писал о том, что бразильский футболист Марио Фернандес намерен подписать контракт с петербургским клубом "Зенит". Сообщалось, что срок контракта составит два года, зарплата — два с половиной миллиона евро за сезон.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Наталья Исакова
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