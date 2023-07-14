Слишком толстый: "Зенит" решил пока не показывать Фернандеса, потому что тот неплохо отъелся

Петербургский "Зенит" откладывает презентацию бразильца Марио Фернандеса из-за того, что тот набрал лишний вес за "год без футбола". Об этом пишет телеграм-канал "Мутко против" со ссылкой на источник. Утверждается, что физическая форма футболиста "оставляет желать лучшего" и руководство клуба решило, что "в таком виде его показывать нельзя".