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14 июля, 12:36

Слишком толстый: "Зенит" решил пока не показывать Фернандеса, потому что тот неплохо отъелся

"Зенит" откладывает презентацию Марио Фернандеса из-за его лишнего веса

<p>Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей (архивное фото)</p>

Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей (архивное фото)

Петербургский "Зенит" откладывает презентацию бразильца Марио Фернандеса из-за того, что тот набрал лишний вес за "год без футбола". Об этом пишет телеграм-канал "Мутко против" со ссылкой на источник. Утверждается, что физическая форма футболиста "оставляет желать лучшего" и руководство клуба решило, что "в таком виде его показывать нельзя".

"Сейчас Марио усиленно занимается своим весом, чтобы хотя бы можно было появиться на публике", говорится в публикации.

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Напомним, недавно стало известно о намерении Марио Фернандеса подписать контракт с "Зенитом" на два года. Его зарплата составит два с половиной миллиона евро за сезон. В клубе подтвердили, что интересуются бразильцем.

Матвей Константинов
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