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9 июля, 19:40

Курбан Бердыев назначен главным тренером махачкалинского "Динамо"

<p>Курбан Бердыев. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/dinmx/4552" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Динамо" (Махачкала)</a></p>

Курбан Бердыев. Обложка © t.me / ФК "Динамо" (Махачкала)

Курбан Бердыев назначен главным тренером махачкалинского "Динамо", выступающего в Первой лиге. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба в социальных сетях.

Последним местом работы 70-летнего специалиста был "Сочи", он тренировал команду с ноября 2022-го по апрель 2023 года. Махачкалинский клуб по итогам сезона 2022/2023 занял восьмое место в таблице Первой лиги.

Марцел Личка стал главным тренером московского ФК "Динамо"

Марцел Личка стал главным тренером московского ФК "Динамо"

А ранее сообщалось, что главным тренером футбольного клуба "Оренбург" стал Иржи Ярошик. Его земляк Марцел Личка, ранее занимавший этот пост, перешёл в столичное "Динамо".

Лариса Сафронова
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