Курбан Бердыев назначен главным тренером махачкалинского "Динамо"
Курбан Бердыев. Обложка © t.me / ФК "Динамо" (Махачкала)
Курбан Бердыев назначен главным тренером махачкалинского "Динамо", выступающего в Первой лиге. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба в социальных сетях.
Последним местом работы 70-летнего специалиста был "Сочи", он тренировал команду с ноября 2022-го по апрель 2023 года. Махачкалинский клуб по итогам сезона 2022/2023 занял восьмое место в таблице Первой лиги.
А ранее сообщалось, что главным тренером футбольного клуба "Оренбург" стал Иржи Ярошик. Его земляк Марцел Личка, ранее занимавший этот пост, перешёл в столичное "Динамо".