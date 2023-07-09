Курбан Бердыев назначен главным тренером махачкалинского "Динамо", выступающего в Первой лиге. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба в социальных сетях.

Последним местом работы 70-летнего специалиста был "Сочи", он тренировал команду с ноября 2022-го по апрель 2023 года. Махачкалинский клуб по итогам сезона 2022/2023 занял восьмое место в таблице Первой лиги.