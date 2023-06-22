Иржи Ярошик назначен главным тренером ФК "Оренбург"

Главным тренером футбольного клуба "Оренбург" стал Иржи Ярошик, который сменил на этом посту своего земляка Марцела Личку, перешедшего в столичное "Динамо". Об этом говорится на сайте команды.

"Главным тренером ФК "Оренбург" стал чешский специалист Иржи Ярошик. Иржи Ярошик известен своими выступлениями за российские клубы ЦСКА и "Крылья Советов", а также "Челси", "Селтик", испанские "Реал Сарагоса" и "Алавес", пражскую "Спарту" и национальную сборную Чехии", — отмечается в тексте.