Марцел Личка стал главным тренером московского ФК "Динамо"

Чех Марцел Личка занял должность главного тренера московского футбольного клуба "Динамо". Об этом рассказала пресс-служба бело-голубых, уточнив, что его предыдущим местом работы был ФК "Оренбург", договорённости о переходе достигнуты в июне 2023 года.

"Чешский специалист Марцел Личка возглавил ФК "Динамо" (Москва). Контракт с 45-летним главным тренером рассчитан на сезон 2023/24 с возможностью пролонгации", — говорится в тексте.

Ранее этот пост занимал Павел Алпатов, который пришёл в клуб после отставки серба Славиши Йокановича. Помогать Марцелу в тренерском штабе будут Марио Личка, Ролан Гусев и Адесойе Ойеволе. Готовить вратарей по-прежнему остаётся Дмитрий Изотов.