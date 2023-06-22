Регион

Уведомления отключены

22 июня, 11:51

Марцел Личка стал главным тренером московского ФК "Динамо"

Чех Марцел Личка занял должность главного тренера московского футбольного клуба "Динамо". Об этом рассказала пресс-служба бело-голубых, уточнив, что его предыдущим местом работы был ФК "Оренбург", договорённости о переходе достигнуты в июне 2023 года.

"Чешский специалист Марцел Личка возглавил ФК "Динамо" (Москва). Контракт с 45-летним главным тренером рассчитан на сезон 2023/24 с возможностью пролонгации", — говорится в тексте.

Ранее этот пост занимал Павел Алпатов, который пришёл в клуб после отставки серба Славиши Йокановича. Помогать Марцелу в тренерском штабе будут Марио Личка, Ролан Гусев и Адесойе Ойеволе. Готовить вратарей по-прежнему остаётся Дмитрий Изотов.

"Спартак" объявил о расторжении контракта с польским защитником Рыбусом

"Спартак" объявил о расторжении контракта с польским защитником Рыбусом

А футбольный клуб "Сочи" подписал контракты со словенским полузащитником Мартином Крамаричем и чешским защитником Юрием Медведевым. Оба пополнили состав клуба в качестве свободных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Валентина Певцова

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ФК Динамо Москва
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров