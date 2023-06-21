"Спартак" объявил о расторжении контракта с польским защитником Рыбусом

Московский ФК "Спартак" сообщает о расторжении контракта с польским защитником Мацеем Рыбусом. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Договор был расторгнут по соглашению обеих сторон. 33‑летний спортсмен покинул "красно‑белых" в статусе свободного агента. Рыбус, начавший играть за "Спартак" летом прошлого года, забил в составе команды один мяч в 12 встречах. В прошедшем сезоне клуб стал третьим в МИР РПЛ.