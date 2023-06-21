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21 июня, 17:04

"Спартак" объявил о расторжении контракта с польским защитником Рыбусом

Московский ФК "Спартак" сообщает о расторжении контракта с польским защитником Мацеем Рыбусом. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Договор был расторгнут по соглашению обеих сторон. 33‑летний спортсмен покинул "красно‑белых" в статусе свободного агента. Рыбус, начавший играть за "Спартак" летом прошлого года, забил в составе команды один мяч в 12 встречах. В прошедшем сезоне клуб стал третьим в МИР РПЛ.

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Ранее новым гендиректором "Спартака" стал Олег Малышев. Евгений Мележиков покинул команду по соглашению сторон.

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ТАСС / Олег Бухарев

Ирина Фальке
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