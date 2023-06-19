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19 июня, 17:05

Глушаков назвал причину ухода из "Пари Нижний Новгород"

Глушаков объяснил уход из "Пари Нижний Новгород" завершением контракта

Российский футболист, полузащитник Денис Глушаков покинул клуб "Пари Нижний Новгород" в связи с тем, что у него закончился контракт. Такое объяснение дал он сам.

По словам Глушакова, он в самом начале обговорил условия и сроки работы в команде с генеральным директором Равилем Измайловым и тренером Артёмом Горловым. Действие контракта закончилось 10 июня.

"Не знаю, почему раньше не объявили, и журналисты не знали. Я с самого начала сказал, что надолго не поеду. Чем смогу, помогу. Чем смог, помог! Конечно, можно было бы сыграть и больше", — сказал он в беседе со "Спорт-Экспресс".

Жирков может стать тренером "Зенита"

Жирков может стать тренером "Зенита"

Футболист отметил, что у него остались хорошие впечатления о команде и Нижнем Новгороде. Всего за период своей работы в нижегородской команде с февраля 2023 года Глушаков провёл девять матчей, забил один гол.

Ранее Лайф рассказывал о том, что россиянин Александр Кержаков назначен главным тренером сербского футбольного клуба "Спартак".

Обложка ©

ТАСС / Олег Бухарев

Илья Суриков
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