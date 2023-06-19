Глушаков назвал причину ухода из "Пари Нижний Новгород"

Российский футболист, полузащитник Денис Глушаков покинул клуб "Пари Нижний Новгород" в связи с тем, что у него закончился контракт. Такое объяснение дал он сам.

По словам Глушакова, он в самом начале обговорил условия и сроки работы в команде с генеральным директором Равилем Измайловым и тренером Артёмом Горловым. Действие контракта закончилось 10 июня.

"Не знаю, почему раньше не объявили, и журналисты не знали. Я с самого начала сказал, что надолго не поеду. Чем смогу, помогу. Чем смог, помог! Конечно, можно было бы сыграть и больше", — сказал он в беседе со "Спорт-Экспресс".

Футболист отметил, что у него остались хорошие впечатления о команде и Нижнем Новгороде. Всего за период своей работы в нижегородской команде с февраля 2023 года Глушаков провёл девять матчей, забил один гол.