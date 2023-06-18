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18 июня, 11:19

Жирков может стать тренером "Зенита"

Медведев: У "Зенита" есть тренерское место для Жиркова, если он получит лицензию

<p>Юрий Жирков. Обложка © ТАСС / Бухарев Олег</p>

Юрий Жирков. Обложка © ТАСС / Бухарев Олег

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков может получить тренерскую должность в ФК "Зенит" в случае успешного получения лицензии. Об этом в беседе со "Спорт-Экспрессом" заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

"Если Юрий получит лицензию, то у нас всегда найдётся тренерское место для него. Мы все видели, что он не только большой мастер, но и великолепно чувствует игру", — сказал Медведев.

Ранее сам Жирков в разговоре со СМИ заявил о планах начать обучение на тренера в августе.

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Напомним, в феврале 2023 года Юрий Жирков объявил о завершении спортивной карьеры. Последним клубом футболиста стали "Химки". За "Зенит" он выступал с 2016 по 2021 год.

Светлана Оперук
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