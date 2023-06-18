Жирков может стать тренером "Зенита"

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков может получить тренерскую должность в ФК "Зенит" в случае успешного получения лицензии. Об этом в беседе со "Спорт-Экспрессом" заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

"Если Юрий получит лицензию, то у нас всегда найдётся тренерское место для него. Мы все видели, что он не только большой мастер, но и великолепно чувствует игру", — сказал Медведев.

Ранее сам Жирков в разговоре со СМИ заявил о планах начать обучение на тренера в августе.