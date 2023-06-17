"Зенит" впервые в истории выиграл женский Суперкубок России по футболу

Футболистки петербургского "Зенита" завоевали Суперкубок России в матче против московского ЦСКА. Встреча прошла в субботу на "ВЭБ-арене" в Москве.

Основное время матча завершилось ничьей (1:1). На 71-й минуте отличилась Екатерина Пантюхина (ФК "Зенит"). На 79-й забила гол Екатерина Братко (ФК ЦСКА). В серии 11-метровых ударов петербурженки оказались точнее (5:4).

Женские команды разыгрывают Суперкубок России с 2021 года. До этого трофей дважды брали футболистки московского "Локомотива".