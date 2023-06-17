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17 июня, 20:21

"Зенит" впервые в истории выиграл женский Суперкубок России по футболу

Футболистки "Зенита" обыграли ЦСКА и завоевали Суперкубок России

Футболистки петербургского "Зенита" завоевали Суперкубок России в матче против московского ЦСКА. Встреча прошла в субботу на "ВЭБ-арене" в Москве.

Основное время матча завершилось ничьей (1:1). На 71-й минуте отличилась Екатерина Пантюхина (ФК "Зенит"). На 79-й забила гол Екатерина Братко (ФК ЦСКА). В серии 11-метровых ударов петербурженки оказались точнее (5:4).

Женские команды разыгрывают Суперкубок России с 2021 года. До этого трофей дважды брали футболистки московского "Локомотива".

ЦСКА победил "Краснодар" и в восьмой раз взял Кубок России

ЦСКА победил "Краснодар" и в восьмой раз взял Кубок России

Ранее "Зенит" сыграл вничью со сборной России в ретроматче в Санкт-Петербурге. Команды сыграли два тайма по 30 минут.

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Российский футбольный союз / Михаил Шапаев

Арина Родионова
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