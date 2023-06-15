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15 июня, 19:59

"Зенит" сыграл вничью со сборной России в ретроматче в Санкт-Петербурге

<p>Игоки "Зенита" в ретроматче. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fczenit/12313" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Футбольный клуб "Зенит"</a></p>

Игоки "Зенита" в ретроматче. Обложка © t.me / Футбольный клуб "Зенит"

Бывшие игроки "Зенита" и сборной России по футболу провели ретроматч в Санкт-Петербурге, завершившийся ничьей — 1:1.

Команды сыграли два тайма по 30 минут. В составе сборной России забитым мячом на 45-й минуте отметился Евгений Алдонин, у "Зенита" отличился Павел Погребняк (56).

Билан разогреет стадион на ретроматче "Зенита" и сборной России

Билан разогреет стадион на ретроматче "Зенита" и сборной России

Ретроматч был приурочен к 15-летию побед "Зенита" в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также бронзовых медалей национальной команды на Евро-2008.

Ранее Лайф рассказывал, что молодёжная сборная России разгромно проиграла Белоруссии со счётом 5:1. В воскресенье, 18 июня, национальная команда сыграет в товарищеском матче против клуба Высшей лиги Белоруссии "Торпедо-БелАЗ".

Артур Лапсаков
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