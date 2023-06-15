"Зенит" сыграл вничью со сборной России в ретроматче в Санкт-Петербурге

Бывшие игроки "Зенита" и сборной России по футболу провели ретроматч в Санкт-Петербурге, завершившийся ничьей — 1:1.

Команды сыграли два тайма по 30 минут. В составе сборной России забитым мячом на 45-й минуте отметился Евгений Алдонин, у "Зенита" отличился Павел Погребняк (56).

Ретроматч был приурочен к 15-летию побед "Зенита" в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также бронзовых медалей национальной команды на Евро-2008.