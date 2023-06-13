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13 июня, 17:07

Билан разогреет стадион на ретроматче "Зенита" и сборной России

Российский певец Дима Билан выступит на ретроматче петербургского "Зенита" и сборной России. Игра состоится в четверг, 15 июня, на поле "Газпром-арены" в Северной столице.

Как сообщает RT, ожидается, что Билан исполнит два своих хита — "Невозможное возможно" и Believe. Игроки команд выйдут на поле в ретроформе, в которой "Зенит" выигрывал Кубок УЕФА, а российская сборная — медали чемпионата Европы.

За сборную России будут выступать такие звёзды футбола, как Евгений Алдонин, Динияр Билялетдинов, Юрий Жирков, Роман Павлюченко, Роман Шишкин и другие. За "Зенит" на поле, в частности, выйдут Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев, Павел Погребняк, Владислав Радимов и Роман Широков.

Игроком "Зенита" заинтересовались в Турции

Игроком "Зенита" заинтересовались в Турции

Ранее сообщалось, что "Зенит" может подписать полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в случае ухода из клуба Кузяева. А сам капитан железнодорожников мечтает поиграть в Европе.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Наталья Исакова
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