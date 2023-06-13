Билан разогреет стадион на ретроматче "Зенита" и сборной России
Российский певец Дима Билан выступит на ретроматче петербургского "Зенита" и сборной России. Игра состоится в четверг, 15 июня, на поле "Газпром-арены" в Северной столице.
Как сообщает RT, ожидается, что Билан исполнит два своих хита — "Невозможное возможно" и Believe. Игроки команд выйдут на поле в ретроформе, в которой "Зенит" выигрывал Кубок УЕФА, а российская сборная — медали чемпионата Европы.
За сборную России будут выступать такие звёзды футбола, как Евгений Алдонин, Динияр Билялетдинов, Юрий Жирков, Роман Павлюченко, Роман Шишкин и другие. За "Зенит" на поле, в частности, выйдут Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев, Павел Погребняк, Владислав Радимов и Роман Широков.
Ранее сообщалось, что "Зенит" может подписать полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в случае ухода из клуба Кузяева. А сам капитан железнодорожников мечтает поиграть в Европе.
ТАСС / Станислав Красильников