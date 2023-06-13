Билан разогреет стадион на ретроматче "Зенита" и сборной России

Российский певец Дима Билан выступит на ретроматче петербургского "Зенита" и сборной России. Игра состоится в четверг, 15 июня, на поле "Газпром-арены" в Северной столице.

Как сообщает RT, ожидается, что Билан исполнит два своих хита — "Невозможное возможно" и Believe. Игроки команд выйдут на поле в ретроформе, в которой "Зенит" выигрывал Кубок УЕФА, а российская сборная — медали чемпионата Европы.