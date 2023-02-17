"Зенит" может подписать Баринова в случае ухода из клуба Кузяева
Футбольный клуб "Зенит" рассматривает возможность покупки игрока московского "Локомотива" Дмитрия Баринова, если полузащитник Далер Кузяев решит не продлевать контракт с командой из Петербурга. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".
Текущее соглашение Кузяева с "Зенитом" истекает этим летом. При этом контракт 26-летнего Баринова с "Локомотивом" рассчитан до конца июня 2024 года.
В текущем сезоне 30-летний Кузяев провёл 20 матчей за "Зенит", забил пять голов и сделал пять результативных передач. На счету Баринова в нынешнем сезоне 20 игр, один забитый мяч и один голевой пас.
Ранее Лайф писал, что хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян отказался от перехода в "Галатасарай". Турецкий клуб выходил на бело-голубых с предложением о покупке игрока, однако сам 19-летний полузащитник не стал вести переговоры.
ТАСС / Олег Бухарев