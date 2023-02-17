"Зенит" может подписать Баринова в случае ухода из клуба Кузяева

Футбольный клуб "Зенит" рассматривает возможность покупки игрока московского "Локомотива" Дмитрия Баринова, если полузащитник Далер Кузяев решит не продлевать контракт с командой из Петербурга. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

Текущее соглашение Кузяева с "Зенитом" истекает этим летом. При этом контракт 26-летнего Баринова с "Локомотивом" рассчитан до конца июня 2024 года.

В текущем сезоне 30-летний Кузяев провёл 20 матчей за "Зенит", забил пять голов и сделал пять результативных передач. На счету Баринова в нынешнем сезоне 20 игр, один забитый мяч и один голевой пас.