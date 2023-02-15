Акинфеев признался, что готовит на досуге стейки с кровью и смотрит исторические шоу

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал поклонникам, что делает в свободное от игр и тренировок время.

"В первую очередь это семья, дети. Тем более что я уже многодетный отец — трое! <...> А на сборах или просто лежу, или сплю, или смотрю какие-то исторические передачи на YouТube. Кулинарные видеоблоги ещё смотрю, поскольку сам люблю дома готовить", — перечислил спортсмен в разговоре с изданием "Спорт-Экспресс".

Акинфеев признался, что живёт с семьёй за городом и зимой они никуда не летали. Вместо этого дети футболиста катались на коньках и на лыжах, а в целом в свободное время они занимаются всем, что развивает моторику и мышление. На вопрос о том, какое блюдо Акинфеев считает своим фирменным, он заявил, что это исключительно стейки.

"Семья просто кайфует, когда их делаю. Всегда с кровью, к чему и детей приучил. Жена никогда в жизни так не ела, но сейчас все едят только с кровью, не могут воспринимать пережаренное мясо", — поделился футболист.

Он добавил, что карьеру и семью всё же сочетать тяжело, так как уделять детям много внимания практически не получается. Поэтому "всё отцовство проходит дома": пока старший сын на тренировках, футболист проводит время с дочками.