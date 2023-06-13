Игроком "Зенита" заинтересовались в Турции

Турецкому "Бешикташу" интересен полузащитник "Зенита" Далер Кузяев, но его цена слишком высока. Об этом сообщил местный журналист Серкан Дикме, освещающий жизнь стамбульского футбольного клуба.

Сегодня портал Sozcu сообщил, что Кузяев может стать игроком "Бешикташа" в ближайшее время.

"Да, он находится в шорт-листе "Бешикташа". Но не более. Это не серьёзный интерес, учитывая цену футболиста", — приводит слова инсайдера "Спорт-Экспресс".