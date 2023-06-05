В "Зените" изменилась структура управления клубом

Совет директоров "Зенита" поменял структуру управления клубом и создал новый коллегиальный исполнительный орган — правление, сообщается на сайте петербургской команды.

Правление ФК будет состоять из девяти человек. В его состав, в частности, вошёл бессменный тренер "Зенита" Сергей Семак, а возглавляет правление гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.

"Новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлечённость управленцев в деятельность клуба", — говорится в сообщении.