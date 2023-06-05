В "Зените" изменилась структура управления клубом
В "Зените" создали правление клуба, в состав которого войдёт Семак
Совет директоров "Зенита" поменял структуру управления клубом и создал новый коллегиальный исполнительный орган — правление, сообщается на сайте петербургской команды.
Правление ФК будет состоять из девяти человек. В его состав, в частности, вошёл бессменный тренер "Зенита" Сергей Семак, а возглавляет правление гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.
"Новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлечённость управленцев в деятельность клуба", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что у "Зенита" появится свой зал славы. По словам гендиректора клуба Александра Медведева, туда войдёт как минимум 150 человек, которые в разные годы внесли вклад в чемпионство команды.
Сайт ФК "Зенит"