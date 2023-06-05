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5 июня, 17:37

В "Зените" изменилась структура управления клубом

В "Зените" создали правление клуба, в состав которого войдёт Семак

Совет директоров "Зенита" поменял структуру управления клубом и создал новый коллегиальный исполнительный орган — правление, сообщается на сайте петербургской команды.

Правление ФК будет состоять из девяти человек. В его состав, в частности, вошёл бессменный тренер "Зенита" Сергей Семак, а возглавляет правление гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.

"Новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлечённость управленцев в деятельность клуба", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что у "Зенита" появится свой зал славы. По словам гендиректора клуба Александра Медведева, туда войдёт как минимум 150 человек, которые в разные годы внесли вклад в чемпионство команды.

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Сайт ФК "Зенит"

Наталья Исакова
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