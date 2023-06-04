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4 июня, 12:12

Капитан "Локомотива" рассказал о мечте поиграть в Европе

Полузащитник "Локомотива" Баринов заявил, что всё ещё мечтает поиграть в Европе

<p>Дмитрий Баринов. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Дмитрий Баринов. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил, что всё ещё мечтает поиграть в Европе. По его словам, продление контракта с клубом до 2026 года не сместило это желание на второй план.

"Конечно, мечтаю попробовать. Дай бог", сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне 26-летний спортсмен сыграл 34 матча за железнодорожников, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось об интересе к Баринову со стороны турецкого "Бешикташа", испанской "Валенсии", а также "Зенита" и московского "Динамо".

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Напомним, накануне завершился очередной розыгрыш чемпионата России. "Локомотив" успешно провёл концовку турнира и смог финишировать на восьмом месте. В заключительном матче красно-зелёные обыграли принципиальных соперников — "Торпедо".

Матвей Константинов
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