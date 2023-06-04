Капитан "Локомотива" рассказал о мечте поиграть в Европе
Полузащитник "Локомотива" Баринов заявил, что всё ещё мечтает поиграть в Европе
Дмитрий Баринов. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев
Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил, что всё ещё мечтает поиграть в Европе. По его словам, продление контракта с клубом до 2026 года не сместило это желание на второй план.
"Конечно, мечтаю попробовать. Дай бог", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
В текущем сезоне 26-летний спортсмен сыграл 34 матча за железнодорожников, забил два гола и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось об интересе к Баринову со стороны турецкого "Бешикташа", испанской "Валенсии", а также "Зенита" и московского "Динамо".
Напомним, накануне завершился очередной розыгрыш чемпионата России. "Локомотив" успешно провёл концовку турнира и смог финишировать на восьмом месте. В заключительном матче красно-зелёные обыграли принципиальных соперников — "Торпедо".