Капитан "Локомотива" рассказал о мечте поиграть в Европе

Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил, что всё ещё мечтает поиграть в Европе. По его словам, продление контракта с клубом до 2026 года не сместило это желание на второй план.

"Конечно, мечтаю попробовать. Дай бог", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне 26-летний спортсмен сыграл 34 матча за железнодорожников, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось об интересе к Баринову со стороны турецкого "Бешикташа", испанской "Валенсии", а также "Зенита" и московского "Динамо".