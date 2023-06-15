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15 июня, 18:10

Молодёжная сборная России разгромно проиграла Белоруссии со счётом 5:1

Молодёжная сборная России по футболу проиграла сверстникам из Белоруссии в товарищеском матче. Встреча в Борисове завершилась со счётом 5:1.

У хозяев хет-трик на 44, 48 и 55-й минуте оформил Егор Карпицкий, также отличился Алексей Антилевский (29-я минута, с пенальти). В свои ворота мяч отправил россиянин Иван Пятник (22). В составе сборной РФ мячом отметился Павел Мелешин (41).

В воскресенье, 18 июня, сборная России сыграет в товарищеском матче против клуба высшей лиги Белоруссии "Торпедо-БЕЛАЗ".

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Ранее сборная Хорватии вышла в финал футбольной Лиги Наций, в полуфинальном матче обыграв команду Нидерландов.

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VK / teamrussia_u21

Ирина Фальке
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