Молодёжная сборная России разгромно проиграла Белоруссии со счётом 5:1

Молодёжная сборная России по футболу проиграла сверстникам из Белоруссии в товарищеском матче. Встреча в Борисове завершилась со счётом 5:1.

У хозяев хет-трик на 44, 48 и 55-й минуте оформил Егор Карпицкий, также отличился Алексей Антилевский (29-я минута, с пенальти). В свои ворота мяч отправил россиянин Иван Пятник (22). В составе сборной РФ мячом отметился Павел Мелешин (41).