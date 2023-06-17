Регион

Уведомления отключены

16 июня, 23:03

Кержаков официально возглавил сербский "Спартак"

Президент "Спартака" из Суботицы объявил Кержакова новым главным тренером

Александр Кержаков назначен главным тренером сербского "Спартака". Об этом президент футбольного клуба из Суботицы Никола Симович рассказал в беседе со Sport24.

"Александр Кержаков стал главным тренером нашей команды. Мы заключили контракт на один сезон с возможностью продления ещё на год", — сказал Симович, добавив, что верит в перспективы футболиста на этом посту и в то, что клуб с ним добъётся больших результатов.

Президент "Спартака" добавил, что клуб под руководством российского тренера в следующем сезоне должен попробовать закрепиться в топ-8 чемпионата Сербии и остаться в верхней части плей-офф.

В ЦСКА напророчили Акинфееву высокий пост после завершения карьеры

В ЦСКА напророчили Акинфееву высокий пост после завершения карьеры

"Спартак" в минувшем сезоне занял десятое место в чемпионате Сербии. Кержаков в это время тренировал кипрскую "Кармиотиссу", но покинул её в начале апреля.

А ранее стало известно, кто станет новым главным тренером "Динамо". По информации "Чемпионата", вероятно, это нынешний наставник "Оренбурга" Марцел Личка.

Обложка ©

vk.com / akerzhakov_11

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Александр Кержаков
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров