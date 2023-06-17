Кержаков официально возглавил сербский "Спартак"

Александр Кержаков назначен главным тренером сербского "Спартака". Об этом президент футбольного клуба из Суботицы Никола Симович рассказал в беседе со Sport24.

"Александр Кержаков стал главным тренером нашей команды. Мы заключили контракт на один сезон с возможностью продления ещё на год", — сказал Симович, добавив, что верит в перспективы футболиста на этом посту и в то, что клуб с ним добъётся больших результатов.

Президент "Спартака" добавил, что клуб под руководством российского тренера в следующем сезоне должен попробовать закрепиться в топ-8 чемпионата Сербии и остаться в верхней части плей-офф.

"Спартак" в минувшем сезоне занял десятое место в чемпионате Сербии. Кержаков в это время тренировал кипрскую "Кармиотиссу", но покинул её в начале апреля.