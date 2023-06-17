Кержаков официально возглавил сербский "Спартак"
Президент "Спартака" из Суботицы объявил Кержакова новым главным тренером
Александр Кержаков назначен главным тренером сербского "Спартака". Об этом президент футбольного клуба из Суботицы Никола Симович рассказал в беседе со Sport24.
"Александр Кержаков стал главным тренером нашей команды. Мы заключили контракт на один сезон с возможностью продления ещё на год", — сказал Симович, добавив, что верит в перспективы футболиста на этом посту и в то, что клуб с ним добъётся больших результатов.
Президент "Спартака" добавил, что клуб под руководством российского тренера в следующем сезоне должен попробовать закрепиться в топ-8 чемпионата Сербии и остаться в верхней части плей-офф.
"Спартак" в минувшем сезоне занял десятое место в чемпионате Сербии. Кержаков в это время тренировал кипрскую "Кармиотиссу", но покинул её в начале апреля.
А ранее стало известно, кто станет новым главным тренером "Динамо". По информации "Чемпионата", вероятно, это нынешний наставник "Оренбурга" Марцел Личка.
vk.com / akerzhakov_11