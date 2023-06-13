Стало известно, кто станет новым главным тренером "Динамо"

Новым главным тренером московского "Динамо", вероятно, станет нынешний наставник "Оренбурга" Марцел Личка. Об этом пишет издание "Чемпионат" со ссылкой на источник.

По его данным, "Оренбург" получит от "Динамо" денежную компенсацию в размере одного миллиона евро. Примерно такую же сумму составит зарплата чешского специалиста в столичном клубе. По информации СМИ, Личка подпишет контракт с "Динамо" сроком на три года.