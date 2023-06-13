Стало известно, кто станет новым главным тренером "Динамо"
Чемпионат: Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка возглавит московское "Динамо"
Марцел Личка. Обложка ©ТАСС / Сергей Савостьянов
Новым главным тренером московского "Динамо", вероятно, станет нынешний наставник "Оренбурга" Марцел Личка. Об этом пишет издание "Чемпионат" со ссылкой на источник.
По его данным, "Оренбург" получит от "Динамо" денежную компенсацию в размере одного миллиона евро. Примерно такую же сумму составит зарплата чешского специалиста в столичном клубе. По информации СМИ, Личка подпишет контракт с "Динамо" сроком на три года.
Марцелу Личке 45 лет. До "Оренбурга" он работал главным тренером в брестском "Динамо" и чешском клубе "Хмел".
Напомним, 14 мая московский футбольный клуб "Динамо" отправил в отставку главного тренера Славишу Йокановича. Сербский специалист возглавлял команду с июня 2022 года. Голкипер клуба Игорь Лещук назвал неуважительным прощание наставника с командой. Одним из кандидатов на должность тренера "Динамо" назывался Марко Николич, однако сербский специалист выбрал работу в ОАЭ.