Экс-гендиректор "Динамо" назвал самых подходящих для клуба тренеров

Бывший генеральный директор "Динамо" Дмитрий Иванов поделился мнением, кто из тренеров мог бы возглавить московскую команду. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Первым на ум приходит Черчесов. Я не большой поклонник Станислава Саламовича, но прекрасно понимаю, что сейчас "Динамо" нужен именно такой тренер. Вот он быстро навёл бы там порядок", — сказал Иванов.

Также экс-гендиректор "Динамо" отметил Дмитрия Кобелева, назвав его отличным специалистом. Например, именно с Кобелевым в 2008-м бело-голубые получили бронзовые медали.