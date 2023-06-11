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11 июня, 03:02

Экс-гендиректор "Динамо" назвал самых подходящих для клуба тренеров

Экс-директор "Динамо" Иванов: Нужен такой тренер, как Черчесов или Кобелев

Бывший генеральный директор "Динамо" Дмитрий Иванов поделился мнением, кто из тренеров мог бы возглавить московскую команду. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Первым на ум приходит Черчесов. Я не большой поклонник Станислава Саламовича, но прекрасно понимаю, что сейчас "Динамо" нужен именно такой тренер. Вот он быстро навёл бы там порядок", — сказал Иванов.

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Также экс-гендиректор "Динамо" отметил Дмитрия Кобелева, назвав его отличным специалистом. Например, именно с Кобелевым в 2008-м бело-голубые получили бронзовые медали.

Ранее одним из кандидатов на должность тренера "Динамо" назывался Марко Николич, однако сербский специалист выбрал работу в ОАЭ.

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fcdm.ru

Юлия Коновалова
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