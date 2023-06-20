Олег Малышев стал новым гендиректором "Спартака"

Олег Малышев назначен новым генеральным директором "Спартака" вместо Евгения Мележикова, который покинул команду по соглашению сторон. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"Клуб благодарит Евгения Владимировича за годы работы на благо красно-белых. Желаем Олегу Александровичу успехов во главе "Спартака"!" — сказано в сообщении.