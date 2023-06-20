Олег Малышев стал новым гендиректором "Спартака"
Олег Малышев. Фото © ФК "Спартак"
Олег Малышев назначен новым генеральным директором "Спартака" вместо Евгения Мележикова, который покинул команду по соглашению сторон. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.
"Клуб благодарит Евгения Владимировича за годы работы на благо красно-белых. Желаем Олегу Александровичу успехов во главе "Спартака"!" — сказано в сообщении.
А ранее стало известно, что российский футболист Александр Кержаков возглавил "Спартак" из Суботицы. Президент клуба Никола Симович отметил, что под руководством российского тренера в следующем сезоне красно-белые должны попробовать закрепиться в топ-8 чемпионата страны.